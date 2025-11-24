

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دهمین روز بازی‌های المپیک ناشنوایان امروز (دوشنبه ۳ آذر) با برگزاری رقابت‌های دوومیدانی پیگیری شد.

در این روز از مسابقات و در پرتاب دیسک بانوان، الهه گل محمدی که به عنوان اولین دختر ایرانی پس از انقلاب موفق به کسب ورودی المپیک ناشنوایان در این رشته شد، به رقابت با حریفانش از دیگر کشور‌ها پرداخت.

گل محمدی در اولین پرتاب خود مرتکب خطا شد، اما در ۵ اقدام دیگرش به ترتیب رکورد‌های ۳۱.۸۳ متر، ۳۶.۳۴ متر، ۳۵.۲۴ متر، ۳۴.۵۸ متر و ۳۴.۹۸ متر را ثبت کرد.

در نهایت الهه گل محمدی با امتیاز ۳۶.۳۴ که بهترین پرتاب وی بود در میان ۱۱ ورزشکار شرکت کننده در پرتاب دیسک هفتم شد.