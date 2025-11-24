به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مردم زنجان همزمان با عزاداری سالروز شهادت بانوی دو عالم با دستانی پر از عشق، پیکر‌های مطهر دو شهید گمنام را تشییع کردند و با حضور پرشور خود، بدرقه‌ای باشکوه برای مسافران بهشتی رقم زدند.

این مراسم باشکوه، میزبان بدرقه دو قهرمان ملی بود که یکی از آنها در پایتخت رسانه‌ای استان به خاک سپرده شد.

پس از انجام آیین‌های سوگواری، نماز بر پیکر مطهر این شهید در محوطه سازمان صدا و سیما اقامه شد و سپس پیکر پاک ایشان در همان مکان، برای همیشه آرمید.

پیکر مطهر شهید دوم نیز جهت مراحل نهایی، به معراج شهدای تهران منتقل خواهد شد تا پس از آن، آرامگاه ابدی او تعیین شود.