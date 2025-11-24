پخش زنده
آتش سوزی ساختمان چهار طبقه در بزرگراه بسیج اردبیل خوشبختانه تلفات جانی نداشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل از آتش سوزی ساختمان چهار طبقه در بزرگراه بسیج کندرو کشاورز به سمت وحدت خبر داد.
علی ایمانی گفت:ساعت ۲۳:۴۸ دقیقه طی تماس شهروندان یک مورد آتش سوزی گسترده در ساختمانی چهار طبقه گزارش شد که نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۴ سریعا به محل حادثه اعزام شدند.
با توجه به اینکه حریق در ساختمانی بلندمرتبه رخ داده بود و نمای کامپوزیت ساختمان کاملا شعله ور شده بود نیروهای عملیاتی از چهار ایستگاه دیگر با تجهیزات کامل و نیروهای عملیاتی به محل اعزام شدند.
ایمانی گفت: شدت آتش سوزی به حدی بود که کل نمای ساختمان چهار طبقه و واحدهای مسکونی آن شعله ور شده بودند.
این حریق دیشب پس از یک ساعت تلاش آتش نشانان، به طور کامل مهار و از سرایت حریق به ساختمانهای دیگر جلوگیری شد.