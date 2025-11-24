پخش زنده
امروز: -
پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس در سازمان قضایی نیروهای مسلح خوزستان تشییع و به خاک سپرده شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با سالروز شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س) و با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح، خانوادههای معظم شاهد، ایثارگران و قشرهای مختلف مردم، پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس در سازمان قضایی نیروهای مسلح تشییع شد.
در این مراسم شرکت کنندگان با عزاداری و سوگواری در رثای دخت پیامبر گرامی اسلام حضرت فاطمه الزهرا (س) و اهل بیت (ع) پیکر پاک این شهید سرفراز را بر روی دستان خود تشییع و با آرمانهای والای شهیدان گرانقدر تجدید میثاق کردند.
پیکر مطهر این شهید گرانقدر پس از تشییع در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خوزستان در شهرستان اهواز به خاک سپرده شد.
عصر امروز نیز پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس با حضور قشرهای مختلف مردم در بوستان جنب حوزه علمیه الغدیر واقع در فاز یک پاداد شهر اهواز تشییع و به خاک سپرده میشود.
صبح امروز همزمان با سالروز شهادت حضرتام ابیها (س)، پیکر مطهر ۸ شهید گمنام دفاع مقدس در شهرستان اهواز تشییع شد.