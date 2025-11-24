پخش زنده
امروز: -
هفته پنجم دور گروهی فوتبال لیگ قهرمانان آسیا - ۲ در فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ فردا آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
*** منطقه غرب:
** سه شنبه ۴ آذر:
* گروه سه:
سپاهان اصفهان ایران - الحسین اردن (ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان - منیر کتیری از اندونزی)
-- تیم سپاهان پیش از این با یک گل از تیم الحسین اردن شکست خورد و با یک گل آخال ترکمنستان را مغلوب کرد و برابر آخال ترکمنستان با تساوی ۲ - ۲ متوقف شد.
- تیم آخال ترکمنستان استراحت میکند.
- در جدول تیمهای الحسین اردن با ۶ و سپاهان اصفهان ایران با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و مجوز صعود گرفتند. تیم آخال ترکمنستان با یک امتیاز سوم است و عملا حذف شد. در این گروه تیم موهون باگان هند به علت خودداری از سفر به اصفهان از دور مسابقات کنار گذاشته شد.
** چهارشنبه ۵ آذر:
* گروه یک:
استقلال تهران ایران - الوصل امارات (ساعت ۱۹:۳۰ - استادیوم شهر قدس تهران)
- تیم استقلال تهران پیش از این ۱ - ۷ از الوصل امارات و ۰ - ۱ از المحرق بحرین شکست خورد و با ۲ گل از سد الوحدات اردن گذشت و برابر الوحدات اردن به تساوی ۱ - ۱ رسید.
- تیم الوصل امارات با ۱۰ امتیاز در صدر است و صعود خود را قطعی کرد. تیمهای المحرق بحرین با ۷ و استقلال تهران با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم الوحدات اردن با ۴ امتیاز در رده چهارم جای گرفت و حذف شد.
* گروه دو:
آندیجون ازبکستان - آرکاداغ ترکمنستان
- تیمهای الاهلی قطر با ۷ و الخالدیه بحرین با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای آندیجون ازبکستان با ۴ و آرکاداغ ترکمنستان با ۳ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.
* گروه چهار:
استقلال تاجیکستان - النصر عربستان
الزورا عراق - اف سی گوآ هند
- تیم النصر عربستان با ۱۲ امتیاز در صدر است و تیمهای الزورا عراق و استقلال تاجیکستان با ۶ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم گوآی هند بدون امتیاز چهارم است.
*** منطقه شرق:
** چهارشنبه ۵ آذر:
* گروه هفت:
بانکوک یونایتد تایلند - سلانگور مالزی
لاین سیتی سیلرز سنگاپور - پرسیب باندونگ اندونزی
- تیمهای پرسیب باندونگ اندونزی با ۱۰ و بانکوک یونایتد تایلند با ۹ امتیاز اول و دوم هستند و تیم لاین سیتی سیلرز سنگاپور با ۴ امتیاز سوم است. تیم سلانگور مالزی بدون امتیاز چهارم است و حذف شد.
** پنج شنبه ۶ آذر:
* گروه پنج:
مک آرتور استرالیا - تای پو هنگ کنگ
کنگ آن هانوی ویتنام - بیجینگ گوآن چین
- تیم مک آرتور استرالیا با ۷ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای کنگ آن هانوی ویتنام و بیجینگ گوآن چین ۵ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم تای پو هنگ کنگ با ۴ امتیاز در رده چهارم جای دارد.
* گروه شش:
ایسترن هنگ کنگ - گامبا اوزاکا ژاپن
راچابوری تایلند - نام دینه ویتنام
- تیم گامبا اوزاکا ژاپن با ۱۲ امتیاز در صدر است و صعود کرد. تیمهای نام دینه ویتنام و راچابوری تایلند با ۶ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم ایسترن هنگ کنگ بدون امتیاز چهارم است و حذف شد.
* گروه هشت:
پوهانگ استلرز کره جنوبی - پاتوم یونایتد تایلند
تمپینس راورز سنگاپور - کایا ایلویلو فیلیپین
- تیمهای تمپینس راورز سنگاپور با ۱۰ و پوهانگ استلرز کره جنوبی با ۷ امتیاز اول و دوم و تیم پاتوم یونایتد تایلند با ۶ امتیاز سوم است. تیم کایا ایلویلو فیلیپین بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و حذف شد.