

برنامه مسابقات به این شرح است:

*** منطقه غرب:

** سه شنبه ۴ آذر:

* گروه سه:

سپاهان اصفهان ایران - الحسین اردن (ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان - منیر کتیری از اندونزی)

-- تیم سپاهان پیش از این با یک گل از تیم الحسین اردن شکست خورد و با یک گل آخال ترکمنستان را مغلوب کرد و برابر آخال ترکمنستان با تساوی ۲ - ۲ متوقف شد.

- تیم آخال ترکمنستان استراحت می‌کند.

- در جدول تیم‌های الحسین اردن با ۶ و سپاهان اصفهان ایران با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و مجوز صعود گرفتند. تیم آخال ترکمنستان با یک امتیاز سوم است و عملا حذف شد. در این گروه تیم موهون باگان هند به علت خودداری از سفر به اصفهان از دور مسابقات کنار گذاشته شد.

** چهارشنبه ۵ آذر:

* گروه یک:

استقلال تهران ایران - الوصل امارات (ساعت ۱۹:۳۰ - استادیوم شهر قدس تهران)

- تیم استقلال تهران پیش از این ۱ - ۷ از الوصل امارات و ۰ - ۱ از المحرق بحرین شکست خورد و با ۲ گل از سد الوحدات اردن گذشت و برابر الوحدات اردن به تساوی ۱ - ۱ رسید.

- تیم الوصل امارات با ۱۰ امتیاز در صدر است و صعود خود را قطعی کرد. تیم‌های المحرق بحرین با ۷ و استقلال تهران با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم الوحدات اردن با ۴ امتیاز در رده چهارم جای گرفت و حذف شد.

* گروه دو:

آندیجون ازبکستان - آرکاداغ ترکمنستان

- تیم‌های الاهلی قطر با ۷ و الخالدیه بحرین با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های آندیجون ازبکستان با ۴ و آرکاداغ ترکمنستان با ۳ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

* گروه چهار:

استقلال تاجیکستان - النصر عربستان

الزورا عراق - اف سی گوآ هند

- تیم النصر عربستان با ۱۲ امتیاز در صدر است و تیم‌های الزورا عراق و استقلال تاجیکستان با ۶ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم گوآی هند بدون امتیاز چهارم است.

*** منطقه شرق:

** چهارشنبه ۵ آذر:

* گروه هفت:

بانکوک یونایتد تایلند - سلانگور مالزی

لاین سیتی سیلرز سنگاپور - پرسیب باندونگ اندونزی

- تیم‌های پرسیب باندونگ اندونزی با ۱۰ و بانکوک یونایتد تایلند با ۹ امتیاز اول و دوم هستند و تیم لاین سیتی سیلرز سنگاپور با ۴ امتیاز سوم است. تیم سلانگور مالزی بدون امتیاز چهارم است و حذف شد.

** پنج شنبه ۶ آذر:

* گروه پنج:

مک آرتور استرالیا - تای پو هنگ کنگ

کنگ آن هانوی ویتنام - بیجینگ گوآن چین

- تیم مک آرتور استرالیا با ۷ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های کنگ آن هانوی ویتنام و بیجینگ گوآن چین ۵ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم تای پو هنگ کنگ با ۴ امتیاز در رده چهارم جای دارد.

* گروه شش:

ایسترن هنگ کنگ - گامبا اوزاکا ژاپن

راچابوری تایلند - نام دینه ویتنام

- تیم گامبا اوزاکا ژاپن با ۱۲ امتیاز در صدر است و صعود کرد. تیم‌های نام دینه ویتنام و راچابوری تایلند با ۶ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم ایسترن هنگ کنگ بدون امتیاز چهارم است و حذف شد.

* گروه هشت:

پوهانگ استلرز کره جنوبی - پاتوم یونایتد تایلند

تمپینس راورز سنگاپور - کایا ایلویلو فیلیپین

- تیم‌های تمپینس راورز سنگاپور با ۱۰ و پوهانگ استلرز کره جنوبی با ۷ امتیاز اول و دوم و تیم پاتوم یونایتد تایلند با ۶ امتیاز سوم است. تیم کایا ایلویلو فیلیپین بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و حذف شد.