به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این مراسم ادبی ۱۲ تن از شاعران آئینی مراغه، جدید‌ترین سروده‌های خود را با موضوع حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، و امیرالمومنین حضرت علی (ع) ارائه کردند.

حضرت فاطمه (س) حامی ولایت، زبان حال حضرت علی (ع) در شهادت همسر و فاطمه‌ اُمّ اَبیها موضوع اشعار شاعران شرکت کننده بود.

امام جمعه مراغه در این مراسم گفت: دختر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) نمونه یک بانوی کامل و الگوی یک زن مسلمان است.

حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده افزود: ایام شهادت آن حضرت بهترین فرصت برای شناخت و انس با اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) است.

وی اضافه کرد: حضرت زهرا (سلام الله علیها) در طول تاریخ به عنوان بانوی بزرگ و شخصیت جامع مورد تکریم ائمه اطهار(علیهم السلام)، علما و بزرگان بوده است.

امام جمعه مراغه ادامه داد: پس از ارتحال پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله)، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) به زبان شعر و احساس با پدر سر مزارش سخن می‌گفت و عزاداری می‌کرد.

سخنرانی، روضه خوانی در شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) از دیگر برنامه‌های این محفل ادبی بود.