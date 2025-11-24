پخش زنده
مراسم شعر فاطمی در رثای سالروز شهادت دختر پیامبر اعظم حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در مراغه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این مراسم ادبی ۱۲ تن از شاعران آئینی مراغه، جدیدترین سرودههای خود را با موضوع حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، و امیرالمومنین حضرت علی (ع) ارائه کردند.
حضرت فاطمه (س) حامی ولایت، زبان حال حضرت علی (ع) در شهادت همسر و فاطمه اُمّ اَبیها موضوع اشعار شاعران شرکت کننده بود.
امام جمعه مراغه در این مراسم گفت: دختر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) نمونه یک بانوی کامل و الگوی یک زن مسلمان است.
حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده افزود: ایام شهادت آن حضرت بهترین فرصت برای شناخت و انس با اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) است.
وی اضافه کرد: حضرت زهرا (سلام الله علیها) در طول تاریخ به عنوان بانوی بزرگ و شخصیت جامع مورد تکریم ائمه اطهار(علیهم السلام)، علما و بزرگان بوده است.
امام جمعه مراغه ادامه داد: پس از ارتحال پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله)، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) به زبان شعر و احساس با پدر سر مزارش سخن میگفت و عزاداری میکرد.
سخنرانی، روضه خوانی در شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) از دیگر برنامههای این محفل ادبی بود.