همزمان با هفته بسیج ساختمان بسیج تخصصی اقشار و زمین پینت بال در شهرستان بندرخمیر به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: این ساختمان با زیربنای ۲۰۰ مترمربع ساخته شده است.
سردار اباذر سالاری افزود: برای ساخت ساختمان و زمین پینت بال دو میلیارد تومان هزینه شده است.
وی گفت: در این ساختمان نماینده ۲۰ مدیر دستگاههای اجرایی استان برای رفع مشکلات شهرستان بندرخمیر حضور دارد.