

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هواشناسی اعلام کرد بر اساس بررسی‌های انجام شده از آخرین نقشه‌های هواشناسی، انتظار می‌رود جو استان یزد تا پایان هفته جاری در یک وضعیت پایدار باقی بماند.

بر اساس این گزارش به دلیل عدم وزش باد مناسب و پایداری لایه‌های تحتانی جو، تراکم و تمرکز آلاینده‌های ناشی از منابع صنعتی و تردد وسایل نقلیه در مناطق شهری و پرجمعیت به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت. از این رو، توصیه می‌شود شهروندان، به ویژه گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های تنفسی و قلبی-عروقی، نسبت به انجام فعالیت‌های طولانی‌مدت در فضای باز احتیاط لازم را به عمل آورند و توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.