هفت شطرنجباز کشورمان در پایان دور سوم بخش استاندارد بیست و هفتمین دوره مسابقات نوجوانان آسیا با ثبت سه برد پیاپی صدرنشین جداول رده سنی خود شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای شطرنج نوجوانان و جوانان آسیا از ۳۰ آبان در شهر بانکوک کشور تایلند آغاز شده و تا ۹ آذر در سه بخش استاندارد، سریع و برقآسا پیگیری میشود.
در پایان دور سوم بخش استاندارد و در پسران کیاشا محبوبی در رده زیر ۸ سال، رادمان رضاپور در رده زیر ۱۰ سال و رامتین کاکاوند و آیهان رهبر در رده زیر ۱۲ سال هر سه بازی خود را با پیروزی پشت سر گذاشتند.
در بخش دختران نیز مهدیس اسدیکلام در زیر ۸ سال، اسما حسنپورمقدم در زیر ۱۰ سال و سارینا کوثری در زیر ۱۲ سال هر سه امتیاز را کسب کردند.
بخش رپید بیست و هفتمین دوره مسابقات شطرنج نوجوانان آسیا پیش از این برگزار شد و تیم ایران با کسب یک نشان طلا و دو نقره به کار خود پایان داد.