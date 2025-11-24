پخش زنده
رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با وزیر امور خارجه دیدار و رایزنی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و منوچهر متکی، رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار و رایزنی کردند.
در این جلسه گزارشی از اجلاسهای دیپلماسی استانی در شیراز و مشهد و همچنین آخرین تحولات حوزه دیپلماسی اقتصادی ارائه شد.
بر اساس این گزارش درباره همکاریهای کمیسیون اقتصادی و وزارت امور خارجه در عملیاتی کردن برنامه هفتم و حمایت از برنامههای دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه بحث و بررسی انجام شد.