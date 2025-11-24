در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، آیین های سوگواری و نوحه خوانی یاس نبوی و بزرگداشت بانوی آب و آینه در استان سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در سالروز شهادت بزرگ بانوی جهان حضرت زهرای مرضیه (س)، اسوه صبر و تقوی و ولایت مداری، استان سمنان یکپارچه سیاهپوش و غرق در عزا و ماتم بود.

مجالس سوگواری و نوحه سرایی در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در مناطق مختلف استان سمنان برگزار شد و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت (ع) با حضور در این مجالس عشق و ارادت خود را زهرای دو عالم حضرت فاطمه (س) ابراز کردند.