سرمربی تیم فوتبال الحسین اردن گفت: با تمامی نفرات مان در اصفهان هستیم، با احترام به سپاهان برای برد آمدهایم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، خواکیم ماچادو امروز دوشنبه ۳ آذر در نشست خبری پیش از دیدار تیمهای فوتبال سپاهان ایران و الحسین اردن در اصفهان، افزود: فردا بازی خیلی دشواری پیشرو داریم، اما دوستان پرتغالیام شرایط سپاهان را برای من توضیح دادهاند و شناخت خوبی از نماینده ایران داریم.
وی با اشاره به آمادگی تیمش اظهار داشت: تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتهایم و با برنامهریزی مناسب در این دیدار حاضر خواهیم شد. امیدواریم که هواداران شاهد یک مسابقه جذاب و تماشایی باشند و ما برای حفظ جایگاه مان در جدول تلاش خواهیم کرد.
سرمربی تیم الحسین اردن تصریح کرد: با احترام به سپاهان و مردم خوب اصفهان، کادرفنی و بازیکنان تیم ما برای برد به اصفهان آمدهاند، بدون شک این دیدار برای هر ۲ تیم سخت خواهد بود، اما ما برای پیروزی و ماندن در صدر جدول تلاش خواهیم کرد.
ماچادو در خصوص جو ورزشگاه و حضور در ایران گفت: باعث افتخار است در کشوری حضور دارم که مردمش فوتبال را خیلی دوست دارند و از اینکه در این کشور خوب با مردمان مهربان هستیم، بسیار خرسندم.
وی خاطرنشان کرد: میدانیم که سپاهان هواداران پرشوری دارد و ورزشگاه آنها به طور قطع مملو از تماشاگر خواهد شد؛ این موضوع فرصتی برای خلق یک بازی جذاب و دیدنی است. امیدوارم فردا شاهد یک دیدار بسیار مهیج از هر ۲ تیم باشیم و همه از دیدن آن لذت ببرند.