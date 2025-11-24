بقایی سخنگوی وزارت خارجه ابراز امیدواری کرد که تحلیل‌گران و فعالان سیاسی به مصالح عالی کشور و منافع ملی توجه کنند و ساحت سیاست خارجی را از گمانه‌زنی و ادعا‌های غیرموثق دور نگاه دارند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقایی درباره ادعای (سخنان) یکی از نمایندگان سابق مجلس راجع به محتوای نامه رئیس‌جمهور به ولیعهد عربستان نیز گفت: همانطور که قبلا توضیح داده شد محتوای نامه رئیس‌جمهور به ولیعهد عربستان یک مکاتبه کاملا معمول و منحصرا راجع به موضوع حج بوده است و هیچ مطلبی راجع به مباحث مذاکراتی در این نامه وجود نداشته است.

