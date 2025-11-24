نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: اصل قیام، انقلاب و مبارزه حضرت صدیقه کبری (س)، مقابله با انحراف سیاسی بود.

مقابله با انحراف سیاسی، هدف اصلی قیام حضرت زهرا (س)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیت الله سید احمد علم الهدی روز دوشنبه در آیین سوگواری سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در حرم مطهر رضوی افزود: انحرافی که سعی داشت تداوم رسالت پیامبر اسلام را از بین ببرد و این رسالت را به رقابت برای کسب قدرت در جامعه تبدیل کند.

او ادامه داد: ابراز علاقه و عاطفه به اهل بیت (ع) یک بعد از دینداری مردم است، اما باید بدانیم مظلومیت حضرت زهرا (س) به چه منظور صورت گرفته است و چرا در این مبارزه انقلابی، حضرت خودشان و میوه دلشان را قربانی کردند.

امام جمعه مشهد گفت: اگر این معرفت شناسی با عشق به اهل بیت (ع) آمیخته شود، ارادت ما به حضرت فاطمه زهرا (س) به کمال می‌رسد.

آیت الله علم الهدی افزود: یک بعد نبوت و رسالت پیامبر، ارائه برنامه انسان سازی و ساخت و مدیریت جامعه برای ایجاد یک مدینه فاضله ابدی برای مردم دنیا بود که با رحلت پیامبر اسلام، جریان وحی منقطع شد، اما رسالتشان قطع نشد.

او ادامه داد: چرا که این رسالت تا زمانی که زندگانی بشر ادامه داشته باشد ماندنی و ابدی است و آنچه متاسفانه روی داد، مساله تداوم رسالت بود.

وی اضافه کرد: انحرف این بود که تداوم رسالت یعنی مساله امامت کنار گذاشته و مساله رسالت پیامبر در مدیریت جامعه، به رقابت در قدرت و مدیریت سیاسی جامعه مبدل شد و اصل انحراف، از بین بردن و قطع رسالت رسول الله (ص) بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: از این رو وقتی به پشت در منزل علی (ع) آمدند تا یک انحراف سیاسی را رقم بزنند، دختر پیامبر به میدان آمد و پشت در قرار گرفت تا از این انحراف سیاسی جلوگیری کند.

امام جمعه مشهد همچنین به مساله پراکندگی و افتراق یک و نیم میلیارد نفر امت اسلامی اشاره کرد و گفت: اگر این تعداد مسلمان در چارچوب مدیریت یکپارچه رسالت بودند، دنیا تحت این مدیریت قرار می‌گرفت و جامعه بشری امروز متمدن و سعادتمند بود.

آیت الله علم الهدی در ادامه به ذکر مصائب حضرت زهرا (س) و مقتل خوانی آن حضرت پرداخت.