به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان با انتشار پیامی پس از دیدار با آقای عراقچی بر اهتمام دو کشور برای تقویت همکاری های منطقه ای تاکید کرد.
پیام بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان درخصوص دیدار با وزیر خارجه کشورمان
با جنابِ آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجهٔ جمهوری اسلامی ایران، بر عمق پیوندهای تاریخی و فرهنگی و نیز بر اهتمام و تلاش مستمر برای تقویت حوزههای همکاری میان دو کشور همسایه در تمامی زمینهها تأکید کردیم.
همچنین آخرین تحولات در عرصههای منطقهای و بینالمللی از جمله تلاشهای مرتبط با برنامهٔ صلحآمیز انرژی هستهای ایران را بررسی کردیم.