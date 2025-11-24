پخش زنده
پاکستان اظهارات اخیر «راجنات سینگ» وزیر دفاع هند درباره ایالت سند را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی تحریکآمیز دانست که صلح و امنیت منطقه را تهدید میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیهای اعلام کرد: اظهارات وزیر دفاع هند مبنی بر اینکه ایالت سند دوباره بخشی از هند محسوب میشود نه تنها فاقد هرگونه مبنای واقعی تاریخی است بلکه نشان دهنده ذهنیت توسعهطلبانه است که قوانین بینالمللی، حرمت مرزهای پذیرفته شده و حاکمیت کشورها را نقض میکند.
در این بیانیه آمده است: پاکستان از مقامات هندی بهویژه وزیر دفاع میخواهد از بیان چنین سخنان تحریکآمیز که ثبات و امنیت منطقه را به خطر میاندازد، خودداری کنند. پاکستان همچنین به هند توصیه کرد که به جای اظهارات تحریکآمیز، به حفاظت از حقوق اقلیتها و امنیت شهروندان خود توجه کند و عناصر مسبب خشونت و تعصبات مذهبی را مورد پیگرد قرار دهد.
وزارت امور خارجه پاکستان ضمن یادآوری مشکلات دیرینه مردم شمال شرقی هند و اقلیتهای آسیبپذیر، از هند خواست که به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشد و از اقدامات و سخنان تحریکآمیز خودداری کند.
همچنین در بیانیه تاکید شد که پاکستان بر حل صلحآمیز و قانونی تمامی اختلافات از جمله مسئله کشمیر، مطابق با قطعنامههای سازمان ملل و آرمانهای مردم این منطقه پایبند است.