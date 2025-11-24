برگزاری آیینهای عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خوی
آیینهای عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، شهرستان خوی شاهد برگزاری گسترده آیینهای سوگواری در خیابانها، مساجد و تکایا بود و مردم از اقشار مختلف همراه با نوجوانان و جوانان حضور پرشوری در این مراسم داشتند.
هیئتهای مذهبی با حرکت در مسیرهای اصلی شهر، همراه با نوحهخوانی و سینهزنی فضای معنوی ویژهای ایجاد کردند و جمع قابل توجهی از مردم در این دستههای عزاداری مشارکت کردند.
حضور چشمگیر نسل نوجوان و جوان در کنار پیشکسوتان هیئتهای مذهبی جلوهای متفاوت به مراسم بخشید.