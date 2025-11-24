نماز باران در خوی برگزار شد
به دلیل کاهش بارشها و وضعیت فعلی اقلیمی، مردم شهرستان خوی به امامت حجتالاسلام قاسمخانی، امام جمعه شهرستان، نماز باران اقامه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ باین آیین با حضور پرشور مردم در بقعه شیخ نوایی شهرستان خوی برگزار شد و شرکتکنندگان ضمن نیایش، از خداوند منان درخواست نزول رحمت الهی و برطرف شدن کمبود آب را داشتند.
حجتالاسلام قاسمخانی در این مراسم با تأکید بر اهمیت دعا و توسل در رفع مشکلات طبیعی، اظهار داشت: برپایی نماز باران علاوه بر جنبههای عبادی، نشانه همدلی و وحدت مردم در شرایط سخت است و همگان باید برای حفاظت از منابع آب و محیط زیست اهتمام ویژه داشته باشند.
نمازگزاران پس از پایان مراسم با دعاهای مخصوص، از خداوند طلب رحمت و برکت کردند.