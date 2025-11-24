نماز باران در خوی برگزار شد

به دلیل کاهش بارش‌ها و وضعیت فعلی اقلیمی، مردم شهرستان خوی به امامت حجت‌الاسلام قاسم‌خانی، امام جمعه شهرستان، نماز باران اقامه کردند.