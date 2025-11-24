پخش زنده
بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخاب بوسنی و هرزگوین سینیشا کاران نامزد حزب حاکم و از نزدیکان میلوراد دودیک، رئیس جمهور معزول جمهوری صرب بوسنی از سایر رقبا پیش افتاده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از سارایوو، بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخاب بوسنی و هرزگوین با شمارش بیش از ۹۷ درصد آرای ماخوذه در انتخابات پیش از موعد ریاست بخش جمهوری صرب این کشور، سینیشا کاران نامزد حزب حاکم و از نزدیکان میلوراد دودیک، رئیس جمهور معزول جمهوری صرب بوسنی از سایر رقبا پیش افتاده است، هرچند مخالفان این نتیجه را ناشی از سرقت گسترده آرا خصوصا در حوزههای نزدیک به مرز صربستان میدانند.مخالفان با ارایه دادههایی از حوزههای انتخاباتی واقع در شهرهای مرزی، مدعی هستند که روند رأیگیری یا شمارش آراء با تخلفات غیرقانونی همراه بوده است.
از جمله شکایات مطرحشده مربوط به عدم امکان دسترسی ناظران مستقل به برخی از مراکز شمارش آرا است که ادعا میشود گروههایی از رایدهندگان از آن سوی مرز وارد کشور شدهاند.
در همین حال کمیسیون مرکزی انتخابات تأکید کرده است که بررسی دقیق شکایات ادامه خواهد یافت.
یکی از سخنگویان کمیسیون گفته است که هر ادعایی مبنی بر تخلف جدی بررسی میشود و روند قانونی دستنخورده ادامه خواهد یافت.
در این میان، تحلیلگران بر این باورند که حتی اگر نتیجه اولیه قطعی شود، شکایات گسترده میتواند مشروعیت نهاد انتخاباتی را زیر سوال ببرد و فشارهای بینالمللی و داخلی برای بررسی مستقل را تشدید کند.
این مسئله بهویژه از آن جهت اهمیت دارد که انتخابات میتواند تأثیر مستقیم بر جهتگیری سیاستهای محلی و مشارکت نهادهای بینالمللی در آینده این منطقه داشته باشد.