طرح صلح آمریکا برای غزه قابل قبول نیست

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان با تاکید بر پایبندی کامل به آرمان فلسطین اعلام کرد: ملت پاکستان طرح صلح آمریکا برای غزه را نمی‌پذیرند و از دولت اسلام آباد میخواهند که سیاست خارجی کاملاً مستقل و عزتمندانه داشته باشد.

به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، «حافظ نعیم الرحمان» رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان طی یک اجتماع مردمی بزرگ در شهر لاهور، سخنانی صریح و تند درباره فلسطین، سیاست خارجی پاکستان و تحولات منطقه‌ای مطرح کرد.

وی با تاکید بر اینکه ملت پاکستان طرح صلح آمریکا برای غزه را نمی‌پذیرند، گفت: پاکستان نباید از سیاست تاریخی و اصولی خود در حمایت از مردم فلسطین منحرف شود.

حافظ نعیم الرحمان اعلام کرد:مردم پاکستان فقط فلسطینی آزاد، مستقل و بدون اشغالگری صهیونیستی را قبول دارند و هر طرحی که با منافع آمریکا یا رژیم صهیونیستی هماهنگ باشد را رد می‌کنند.

این مقام حزبی اهل سنت پاکستان اظهار داشت: امت اسلامی باید متحد و یکصدا در برابر کشتار آشکار در غزه بایستد و اجازه ندهد طرح‌های تحمیلی سرنوشت مردم فلسطین را تعیین کند.

رئیس جماعت اسلامی سپس خواستار اتخاذ سیاست خارجی آزاد، عزتمند و مستقل توسط پاکستان شد و گفت: روابط با هر کشور باید بر پایه احترام متقابل باشد، نه وابستگی و دنباله‌روی.

او تاکید کرد: پیروی از سیاست‌های آمریکا طی سال‌های گذشته به ضرر امنیت ملی و انسجام داخلی بوده پاکستان و مشکلات امروز ایالت‌های بلوچستان و خیبرپختونخوا نیز بخشی از نتایج همین سیاست‌هاست.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت جهانی گفت: نظام مبتنی بر ظلم و سلطه باید پایان یابد و جهان نباید در برابر فاجعه انسانی غزه و جنایات آشکار علیه مردم فلسطین سکوت کند.

او همچنین به مسئله کشمیر پرداخت و آن را جزئی جدایی‌ناپذیر از هویت و موضع اصولی پاکستان دانست؛ وی گفت ملت پاکستان خود را شریک رنج و مقاومت کشمیری‌ها می‌داند و تأکید کرد که اگر دولت‌های گذشته در برابر اقدامات هند در کشمیر سکوت نمی‌کردند، وضعیت به امروز نمی‌رسید.

وی هشدار داد اگر دولت فعلی تحت عنوان «میانجی‌گری آمریکا» وارد هرگونه سازش بر سر کشمیر شود، ملت پاکستان آن را نخواهد پذیرفت؛ حافظ نعیم الرحمان بار دیگر بر لزوم اجرای کامل قطعنامه‌های سازمان ملل و تدوین نقشه‌راهی عملی برای حل عادلانه مسئله کشمیر تاکید کرد.