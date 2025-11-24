به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله انتخابی مسابقات اسنوکر قهرمانی انگلیس در شهر ویگان در حال برگزاری است و ۲ نماینده اسنوکر حرفه‌ای ایران، حسین وفایی و امیر سرخوش در این مسابقات حضور دارند.



امیر سرخوش نماینده حرفه‌ای اسنوکر ایران در نخستین دیدار خود به مصاف ورزشکاری از مجارستان رفت و با نتیجه ۶ بر ۳ این بازی را باخت و حذف شد.



دیگر نماینده حرفه‌ای اسنوکر ایران حسین وفایی نیز در دور سوم روز سه شنبه ۴ آذر ساعت ۱۷ به وقت ایران به مصاف برنده بازی دور دوم بین دوان جونز ولزی با برنده بازی دور اول بین دیوید گریس انگلیسی و ایگور فیگوئردو برزیلی خواهد رفت و در صورت غلبه بر حریف خود در دور چهارم روز پنج شنبه ۶ آذر باید به مصاف برنده بازی (رایان دی ولزی) در دور سوم با برنده بازی دور دوم بین (الیور لاینز انگلیسی) برود.

در مرحله مقدماتی یا انتخابی این مسابقات بازیکنان بازنده دور دوم مبلغ ۲۵۰۰ پوند انگلیس، بازندگان دور سوم مبلغ ۵۰۰۰ پوند انگلیس و بازندگان دور چهارم مبلغ ۷۵۰۰ پوند انگلیس دریافت خواهند کرد.