معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهرستان فسا گفت: ۸۰ درصد قربانیان تصادفات در کشور، افراد زیر ۵۰ سال هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیرضا رئیسی در آیین گرامیداشت یادواره شهدا و ایثارگران و چهلمین روز درگذشت جمعی از مدافعان سلامت دانشگاه علوم پزشکی فسا در سانحه رانندگی، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای داغدار، یاد و خاطره شهدای سلامت را گرامی داشت.
او با بیان اینکه شمار قربانیان حوادث رانندگی از تعداد شهدای دوران دفاع مقدس نیز فراتر رفته است، ادامه این روند را «فاجعه ملی» خواند و مقابله با آن را نیازمند مشارکت همهجانبه دستگاهها و مردم دانست.
رئیسی، جادههای غیراستاندارد، خودروهای فرسوده، ضعف قوانین و خطاهای انسانی را مهمترین دلایل بروز تصادفات اعلام و بر ضرورت اصلاح زیرساختها و ارتقای فرهنگ ترافیک تأکید کرد.
در این مراسم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با تسلیت جانباختن پنج مدافع سلامت در فسا، این حادثه را غمی بزرگ برای جامعه سلامت کشور دانست.
سید بصیر هاشمی با اشاره به آمار سالانه نزدیک به ۲۰ هزار کشته در جادههای کشور، بخش عمده این حوادث را ناشی از خطاهای انسانی برشمرد و افزود: کارزارهای فرهنگی نظیر «نه به تصادف» در کاهش تلفات مؤثر بودهاند و استمرار آنها همراه با مشارکت مردم و نهادها میتواند نقش مهمی در مهار بحران ایفا کند.
هاشمی سوانح رانندگی را چالشی جدی برای ظرفیت بیمارستانهای کشور دانست و گفت: این حوادث بار سنگینی بر دوش مراکز درمانی وارد میکنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه، آموزش همگانی و ارتقای آگاهی اجتماعی تأکید کرد و خواستار توجه جدی به این بحران ملی شد.