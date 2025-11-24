به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ عزاداران بانوی دو عالم صدیقه کبری (س) این مراسم معنوی را به منظور طلب رحمت و برکت الهی، در شرایط خشکسالی و کمبود بارش در استان، برگزار کردند.

در پایان مراسم، نماز جماعت مغرب و عشا هم به امامت آیت الله عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان اقامه می‌شود.

بیشتر بخوانید؛ اقامه نماز باران در شهر تخت

عزاداران همچنین با شهدای گمنام هم وداع کردند.