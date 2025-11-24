رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در نامه‌ای رسمی به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به قطع بیمه تکمیلی درمانی کارگران بازنشسته هشدار داد و خواستار اقدام فوری برای انعقاد قرارداد جدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در پی پایان یافتن قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تأمین اجتماعی، طی نامه‌ای به مدیرعامل این سازمان خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد.

در متن نامه آمده است:

جناب آقای سالاری

مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی

سلام علیکم

با احترام، نظر به گزارش واصله از تاریخ ۱٤٠٤/۰۸/۳۰ بیمه تکمیل درمان کارگران بازنشسته به اتمام رسیده و علی رغم جلسات فشرده و طولانی اعضای کانون عالی و شرکت آتیه سازان حافظ با آن، سازمان به نتیجه مطلوب نرسیده است.

علی ایحال با عنایت به اینکه از ابتدای آذرماه سال جاری بازنشستگان تامین اجتماعی فاقد بیمه تکمیل درمان هستند و با توجه به اینکه این موضوع موجب بروز مشکلات جدی در امر درمان مشمولان که به دلیل کهولت سن بعضاً نیاز فوری به درمان بیماری‌هایی از قبیل سرطان، دیابت و بیماری‌های قلبی دارند و از طرفی افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی درمان بدون بهره‌مندی از بیمه مکمل را تقریباً غیر ممکن نموده، لذا خواهشمند است نسبت به انعقاد فوری قرارداد جدید اقدام مؤثر صورت گیرد تا جامعه هدف از نگرانی خارج و از تبعات اجتماعی احتمالی موضوع جلوگیری شود.