پخش زنده
امروز: -
خمینی شهرها امروز با صلوات و گلاب پیکر فرزندان ایران را تشییع کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کاروان ۱۲ شهید گمنام اهالی بهشت عصر امروز پس از آنکه با همراهی مردم اصفهان از میدان بزرگمهر تا گلستان شهدا تشییع شد، به خمینی شهر رسید.
قرار است، پیکر شهدای گمنام این کاروان پس از حرکت در شهرهای مختلف خمینی شهر، امشب بر دستان مردم شهرستان درچه و سمیرم تشییع شود.
حرکت کاروان اهالی بهشت از سال ۱۴۰۰ با هدف زنده نگهداشتن یاد و راه شهیدان و پیوند دوباره مردم با ارزشهای اصیل انقلاب اسلامی در استان اصفهان آغاز شد و امسال نیز از ۲۶ آبان تا سوم آذرماه برای پنجمین سال متوالی در شهرها، روستاها و مراکز مختلف استان حضور پیدا میکند.
سال گذشته این کاروان با یک دستگاه تریلر و دو خودروی ارس حامل پیکرهای مطهر شهدای گمنام، بیش از ۷ هزار کیلومتر در استان حرکت کرد و در ۲۹ شهرستان و ۱۵۰ نقطه شامل شهرها، روستاها، دانشگاهها، مدارس و حتی زندانها حضور یافت.