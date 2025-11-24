روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات شهرستان‌های تبریز، اسکو، آذرشهر، عجبشیر، بناب، شبستر، ملکان، لیلان و مرند به علت آلودگی هوا تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و رییس کارگروه مدیریت اضطرار آلودگی هوا درخصوص مصوبات امروز این کارگروه مبنی بر تعطیلی روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه چهارم و پنجم آذرماه، توقف مازوت‌سوزی و تعطیلی کارخانه‌ها اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن اطلاعیه رییس کارگروه مدیریت اضطرار آلودگی هوا به شرح ذیل است:

برابر مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان آذربایجان شرقی، در روز دوشنبه مورخ سوم آذرماه ۱۴۰۴، با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و آلودگی هوا مقرر شد:

- همه ادارات و دستگاه‌های دولتی، مدارس و دانشگاه‌های شهرستان‌های تبریز، آذرشهر، اسکو، عجب شیر، بناب، ملکان، لیلان، شبستر و مرند بجز بانک‌های منتخب (با انتخاب شورای هماهنگی بانک‌ها) و دستگاه‌های امدادی، درمانی و شیفتی تعطیل اعلام می‌شوند.

- در شهرستان مراغه، مقطع پیش دبستانی تعطیل، مدارس و دانشگاه‌ها غیرحضوری و دستگاه‌های اداری دائر می‌باشند.

- بقیه شهرستان‌ها به‌صورت عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

- طرح و زوج در تبریز از درب منزل اجرا خواهد شد و با رفت و آمد وسایل دودزا برخورد می‌شود.

- در روز‌های سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه، حمل و نقل عمومی رایگان خواهد بود و توصیه می‌شود مردم تا حد امکان از وسایل نقلیه شخصی استفاده نکنند.

- با توجه به سطح آلودگی، شرایط فعلی برای همه سنین و برای همه شهروندان زیان‌آور اعلام می‌شود. مردم عزیز در این چند روز از عبور و مرور غیرضروری و از ورزش در فضای باز و بسته خودداری کنند.

- همچنین همانند روز‌های گذشته، مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های تبریز و بناب متوقف بوده و این نیروگاه‌ها با گاز فعالیت خواهند کرد.

ـ همچنین به تمامی کارخانه‌هایی که فعالیت آنها آلودگی زیادی ایجاد می‌کنند، تعطیلی اعلام شده است.

