ادامه پایداری جوی در استان تا پایان هفته
کارشناس هواشناسی ایلام گفت: با وجود ادامه پایداری جوی تا پایان هفته، از اواسط فردا شاهد افزایش ابر در آسمان استان خواهیم بود.
؛ «احسان احمدی نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: بر پایه آخرین نقشهها و تحلیل دادههای هواشناسی، شرایط پایدار جوی در استان تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت، با این حال از اواسط فردا روند رشد و گسترش ابر در آسمان استان آغاز میشود و این ابرناکی تا روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد یافت.
وی افزود: این شرایط جوی زمینهساز بارندگی مؤثری نخواهد بود.
احمدی نژاد اضافه کرد: دمای هوا امروز و فردا در اغلب نواحی استان بین ۲ تا ۴ درجه افزایش مییابد، از نیمه دوم هفته، اندکی از شدت گرمای روزانه کاسته میشود، هرچند طبق پیشبینیها، نوسان دمایی قابل توجهی تا پایان هفته انتظار نمیرود.