پخش زنده
امروز: -
خبرهایی از پذیرایی فوتبالیست های امید شمس آذر از نماینده تبریز تا نشان برنز جهان در کارنامه دختر کبدی کار استان را در بسته خبر ورزشی بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم امیدهای شمس آذر در هفته هشتم لیگ برتر امیدهای کشور میزبان تراکتور تبریز خواهد بود .
این دیدار از ساعت 13 فردا در ورزشگاه شهید رجایی قزوین برگزار خواهد شد .
نماینده استان با کسب هشت امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی قرار دارد .
نشان برنز جهان در کارنامه دختر کبدی کار استان
تیم ملی کبدی بانوان که از زهرا خدابنده لو ملی پوش استان بهره می برد، در مسابقات کبدی قهرمانی جهان بر سکوی سومی ایستاد.
این رقابت ها به میزبانی بنگلادش برگزار شد.