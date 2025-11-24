به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، هیئت‌ها و مجالس متعدد در نقاط مختلف اصفهان میزبان آیین‌های عزاداری و سوگواری‌ام ابی‌ها بود و صدای مرثیه‌خوانی، کوچه‌ها، حسینیه‌ها و مساجد را در برگرفت. اهمیت امروز، تنها در برگزاری مراسم نبود؛ بلکه در فرصتی نهفته بود که مردم و سخنرانان برای بازخوانی ابعاد اخلاقی و انسانی زندگی بانویی یافتند که نامش با پاکی و عظمت گره خورده است.

حضرت زهرا (س) در روایت‌های اسلامی تنها یک شخصیت تاریخی نیست؛ او «معیار» معرفی شده است، معیاری که در زندگی خانوادگی، اجتماعی و ایمانی، نمونه‌ای فرازمانی ارائه می‌دهد.

در مراسم امسال، بسیاری از مردم معتقد بودند که بازخوانی شخصیت حضرت زهرا (س)، تنها یک عمل مذهبی نیست؛ بلکه ضرورتی اجتماعی است، شرکت‌کنندگان تاکید داشتند که اگر جامعه امروز می‌خواهد با چالش‌های اخلاقی، تربیتی و معنوی مقابله کند، باید سیره فاطمی را نه در حد آگاهی، که در حد جریان یافتن در سبک زندگی دنبال کند.

به گفته کارشناسان مذهبی، سیره حضرت زهرا (س) بسته‌ای کامل از اخلاق، عدالت‌خواهی، دفاع از حق، مهربانی، تقویت بنیان خانواده و تربیت نسل مؤمن است؛ مجموعه‌ای که اگر در میان خانواده‌ها و نسل جوان جاری شود، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی امروزی را ترمیم خواهد کرد.