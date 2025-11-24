فرمانده اسبق سپاه پاسداران در مراسم تشییع ۹ شهید گمنام دفاع مقدس در کرمان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به تحلیل وضعیت کنونی منطقه و نقش مقاومت پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران با اشاره به شهادت سردار قاسم سلیمانی، گفت: «با شهادت حاج قاسم، مکتبی در حوزه کشور‌های مقاومت و حتی فراتر از آن به وجود آمد که بی‌نظیر بود. جهان اسلام مدت‌ها منتظر چنین خیزشی بود. امروز ما در شهری هستیم که حاج قاسم توانست مکتب انقلاب اسلامی ایران را از آن به جهان صادر کند.»

وی افزود: «اگر امروز شاهد مقاومت در عراق، لبنان و یمن هستیم، به دلیل آن است که این کشور‌ها سال‌ها شاهد مقاومت و مبارزه ایران بودند. حاج قاسم در جنوب شرق ایران فرماندهی سه استان را مدیریت می‌کرد و سپس جنگ دفاع مقدس را در کنار سرداران بزرگ شهید فرماندهی کرد. پس از جنگ نیز لبنان شاهد حضور این سرداران بود که مقاومت را در آن منطقه همراهی کردند.»

رضایی با تأکید بر نقش شهدا در ایجاد امنیت، اظهار کرد: «امروز اگر مردم امنیت و آرامش دارند، به دلیل حضور مردانی، چون حاج قاسم است. اگر مقاومت و شهادت نبود، دوباره مانند جنگ جهانی اول، ایران اشغال می‌شد.»

وی با اشاره به جنگ‌های اخیر در منطقه، تصریح کرد: «در همین جنگ ۱۲ روزه، دشمن هرچه فناوری داشت به کار گرفت و از تمام تجهیزات، نیرو‌ها و سیستم جاسوسی خود کمک گرفت تا کشور و نظام ما را از بین ببرد، اما در نهایت با التماس خواستار آتش‌بس شدند.»

رضایی افزود: «آمریکا در ۲۰۰ سال و اسرائیل در حدود ۷۰ سال عمر خود، چنین جبهه مقاومتی ندیده‌اند. امروز جهان شاهد مقاومت عجیبی از مردم غزه است. اصل جنگ اسرائیل در واقع نبرد نیست، بلکه تروریسم است و فکر می‌کنند با ترور فرماندهان حزب‌الله لبنان، ایران و عراق کار تمام می‌شود، در حالی که هر فرماندهی که از اسلام شهید می‌شود، یک گام به نابودی اسرائیل نزدیک می‌شویم.»

وی در پایان، به موضع حزب‌الله لبنان اشاره کرد و گفت: «حزب‌الله خویشتن‌داری راهبردی انجام می‌دهد. ما قصد دخالت نداریم، اما نظر من این است که این صبر و خویشتن‌داری باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. اینکه اسرائیل از شرایط مذاکرات و آتش‌بس سوءاستفاده می‌کند و همچنان ترور را در دستور کار دارد، باید نقطه پایانی داشته باشد که باید در آن تجدیدنظر شود.»