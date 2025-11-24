اجتماع بزرگ فاطمیون در کیش

عزداران فاطمی جزیره کیش به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) از میدان المپیک تا مصلای بزرگ کیش به سینه زنی پرداختند و پس از اقامه نماز در رثای آن بانوی بزرگوار نوحه خوانی و عزاداری کردند.

عکاس : فاطمه یاقوتی