اجتماع بزرگ فاطمیون در کیش

عزداران فاطمی جزیره کیش به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) از میدان المپیک تا مصلای بزرگ کیش به سینه زنی پرداختند و پس از اقامه نماز در رثای آن بانوی بزرگوار نوحه خوانی و عزاداری کردند.
عکاس :فاطمه یاقوتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ - ۱۸:۱۳
