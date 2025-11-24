پخش زنده
دیدار تیم های فوتبال تراکتور نسف قرشی در نیمه نخست با یک گل به سود شاگردان اسکوچیچ در جریان است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای فوتبال نسف قرشی ازبکستان و تراکتور تبریز از ساعت ۱۷:۱۵ امروز دوشنبه در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا پیگیری شد که با پیروزی یک بر صفر تراکتور در جریان است.
تک گل تراکتور را رگی لوشکیا در دقیقه ۱۷ به ثمر رساند.
ترکیب نسف قرشی
عبدالوحد نعمتوف، علیبک داورونوف، آدنیس شالا، شاروف محیالدینوف، سهراب نوروللویف، حسین نورچایف، سدور باهروموف، شوهرات محمدیف، شرزود نصراللهاف، اومار اشموردوف، دراگان چران
ترکیب تراکتور:
علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلیفر، شجاع خلیلزاده، الکس سدلار، صادق محرمی، اودیل خامروبکف، تیبور هلیلوویچ، رجی لوژکیا، مهدی هاشمنژاد، امیرحسین حسینزاده، دوماگوی دروژدک