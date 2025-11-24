تشییع شهید گمنام در شهرستانهای فسا و داراب
شهدای گمنام در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در شهرستانهای فسا و داراب با حضور پر شور مردم تشییع شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،شهدای گمنام در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در شهرستانهای فسا و داراب با حضور پر شور مردم تشییع شدند.
عکس: حمیدرضا شکرااله زاده ، حمیدرضا سیامک
