این اثر نمایشی که به سیره و مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س) اختصاص داشت مورد اسقبال مردم قرار گرفت.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ نمایش هنری که با محوریت سیره و مجاهدت‌های حضرت فاطمه زهرا (س) در چوار برگزار شد، علاقه و پایبندی مردم به فرهنگ ایثار و اعتقادات دینی را به نمایش گذاشت.

سردار «سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام، در حاشیه این برنامه با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ عاشورایی و فاطمی گفت: اینگونه برنامه‌ها نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با اعتقادات دینی و سنت‌های ارزشمند فرهنگ ایثار است.