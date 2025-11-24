با حضور پرشور مردم شهر‌ها و روستا‌های بهاباد، پیکر پاک شهیدی از دوران دفاع مقدس در روستای بنستان تشییع و به خاک سپرده شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) و در یک روز عصر پاییزی، روستای بنستان حال و هوای دیگری داشت. پیکر شهیدی گلگون کفن از دوران دفاع مقدس که چند روزی است مهمان این دیار شده قرار است با حضور باشکوه مردم در مقبره شهدای این روستا آرام گیرد.

عصر روز دوشنبه سوم آذرماه مراسم شروع می‌شود؛ مردمی که خود را از روستا‌های اطراف رسانده‌اند تا برای این شهید مادری و پدری و حتی خواهری و برادری کنند. تابوتی که منقش به پرچم سه رنگ ایران است را دست به دست می‌کنند تا بار دیگر نشان دهند که وامدار شهدایی هستند که برای امنیت و آرامش ایران از جان خود گذشتند.

پس از تشییع و وداع باشکوه، پیکر این شهید ۲۰ ساله دفاع مقدس که در عملیات تک دشمن در منطقه شرهانی در سال ۱۳۶۷ به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود، به خاک سپرده شد.