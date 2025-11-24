به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نماینده مجلس شورای اسلامی در بیست و نهمین یادواره ۵۲ شهید روستای صرم شهرستان کهک که همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر گزار شد با اشاره به عمل بهنگام شهدا گفت: در هر زمان بصیرت، شجاعت و نیت پاک می‌تواند جامعه را مصون کند و باید همچون شهدا خستگی ناپذیر به سمت قله حرکت کنیم و نگذاریم دشمن با تمام توطئه هایشان به اهدافشان برسند.

محمد منان رئیسی افزود: با بررسی و تحقیق در سیره و نگاه شهدا راه درست را می‌توان پیدا کرد.

این مراسم میزبان پیکر پاک یک شهید گمنام نیز بود.