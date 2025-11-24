پخش زنده
بیست و نهمین یادواره ۵۲ شهید روستای صرم شهرستان کهک همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد چهارده معصوم (ع) این روستا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نماینده مجلس شورای اسلامی در بیست و نهمین یادواره ۵۲ شهید روستای صرم شهرستان کهک که همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر گزار شد با اشاره به عمل بهنگام شهدا گفت: در هر زمان بصیرت، شجاعت و نیت پاک میتواند جامعه را مصون کند و باید همچون شهدا خستگی ناپذیر به سمت قله حرکت کنیم و نگذاریم دشمن با تمام توطئه هایشان به اهدافشان برسند.
محمد منان رئیسی افزود: با بررسی و تحقیق در سیره و نگاه شهدا راه درست را میتوان پیدا کرد.