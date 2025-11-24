آغاز ساماندهی سایت موزه شادیاخ نیشابور
ساماندهی سایت موزه شادیاخ نیشابور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر پایگاه ملی میراث فرهنگی نیشابور گفت: با توجه به اینکه سایت موزه شادیاخ از طرحهای نیمه تمام و کارگاهی است، بخاطر علاقهمندی گردشگران و مسافران و بازدیدهای همه روزه از این سایت باستان شناسی، اقدامات اجرایی ساماندهی آن از اواخر آبان شروع شده است.
هادی شریفان ادامه داد: تکمیل و ایجاد مسیر دسترسی به سایت، نصب تابلوهای معرفی، محوطه سازی، رنگ آمیزی محیطی، جابجایی و حذف الحاقات و ارتقای وضعیت فضای سبز، از مهمترین فعالیتهای مد نظر است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیشابور هم گفت: سایت موزه شادیاخ یکی از ظرفیتهای بالقوه نیشابور است که باید با تزریق اعتبار لازم تبدیل به یک مکان گردشگری شود.
حسن گیاهی افزود: در تلاش هستیم تا با اقدامات زیبایی شناسانه عمرانی، فضای مناسبی را در تمامی مجموعههای مورد بازدید شهرستان از جمله سایت موزه شادیاخ که چشم و چراغ کاوشهای باستان شناسی نیشابور است، برای گردشگران در نوروز ۱۴۰۵ فراهم کنیم.
گیاهی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری شهرداری نیشابور مسیر دسترسی به شادیاخ نیز بهبود یابد.