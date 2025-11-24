

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس هیات تنیس شهرستان آمل، تعداد تنیسور‌هایی که برای شرکت در نخستین دوره مسابقات بین‌المللی تنیس هراز کاپ درشهرستان آمل نام نویسی کردند را حدود ۱۳۷ نفر از ۴ کشور آسیایی واروپایی اعلام کرد.



سعید بنی هاشمی گفت: تنیسور‌های شرکت کننده از کشور‌های ایران، ارمنستان، ایتالیا و افغانستان هستند.



وی افزود: بیشترین تعداد شرکت کنندگان از استان‌های مختلف ایران ونیز ملی پوشان سابق تنیس هستند که برای حفظ و حتی ارتقای رنکینگ کشوری وبین المللی خود در جام هرازکاپ شرکت کردند.



رییس هیات تنیس شهرستان آمل ادامه داد: نخستین دوره مسابقات بین المللی تنیس جام هرازکاپ از روزسه شنبه چهارم تا هفتم آذر به میزبانی هیات تنیس مازندران و شهرستان آمل و با حمایت باشگاه هراز آمل در باشگاه تنیس راکت آمل برگزار خواهد شد.



بنی هاشمی اضافه کرد: این مسابقات در دو بخش مردان و زنان رده سنی پیشکسوتان بالای ۳۰ سال به‌صورت انفرادی و دو نفره در چهار زمین اصلی به صورت مجزا برگزار می‌شود.



وی تصریح کرد: با توجه به امتیازی بودن مسابقات جام هرازکاپ در رتبه‌بندی سالانه تنیسور‌ها لحاظ خواهد شد و جایزه دلاری ندارد.



رییس هیات تنیس آمل، رویکرد نخستین دوره مسابقات بین‌المللی تنیس هراز کاپ را نشان دادن قابلیت‌های بالای شهرستان آمل و باشگاه‌های خصوصی این شهرستان در ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز تنیس برای میزبانی مسابقات اعلام و ابراز امیدواری کرد در تلاش هستیم تا مسابقات بین‌المللی تنیس هراز کاپ آمل به صورت دائمی در برنامه‌های سالانه مسابقاتی قرار بگیرد.