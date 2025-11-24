پخش زنده
امروز: -
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مجموعه خدمات فناورانه علمی و پژوهانه جدید با محوریت حضرت صدیقه طاهره (س) ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسئول ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز نور گفت: مرکز نور در ایام سوگواره فاطمی به ویژه سالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام (ص) خدمات ارزشمند فناورانهای را به منظور توسعه و ارتقای علمی و دانشی مخاطبان خود در بسترهای مختلف ارائه کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین حامد مقیسه، افزود: سوگواره فاطمیه برای ما فرصتی معنوی است تا خدمات علمی، فرهنگی و فناورانه مرکز نور را در خدمت به ساحت حضرت زهرا سلاماللهعلیها عرضه کنیم.
وی ادامه داد: این مرکز افتخار دارد مجموعهای گسترده از محصولات خود را در قالب پایگاهها و نرمافزارهای علمی متنوع در اختیار عموم علاقهمندان قرار دهد؛ بهگونهای که هر پژوهشگر یا کاربر عمومی بتواند بر اساس موضوع مورد نظر خود به منبعی دقیق و علمی دسترسی پیدا کند.
حجت الاسلام مقیسه با اشاره به مهمترین این خدمات گفت: در پایگاه جامعالاحادیث، موسوعه احادیث فاطمی با بیش از دوهزار و هفتصد روایت از حضرت زهرا (س) منتشر شده است که علاقهمندان میتوانند از نشانی https://noo.rs/Niks۵ به آن دسترسی یابند.
وی بیان کرد: در پایگاه علمی نورمگز نیز مجموعه مقالات علمی مرتبط با فاطمیه در اختیار پژوهشگران است که از طریق آدرس https://noo.rs/ZbhyJ قابل مشاهده است.
مسئول ارتباطات مرکز نور با اشاره به سایر محصولات گفت: ویژهنامه «سوگنامه یاس کبود» در پایگاه ارزشمند حوزهنت شامل بیش از ۱۴۰ مقاله علمی و مذهبی درباره سیره و فضائل علمی و عملی بی بی دوعالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س) است که در پانزده سرفصل مختلف تدوین و در نشانی https://noo.rs/WCFej در دسترس کاربران قرار دارد.
وی افزود: دو ویژهنامه دیگر با موضوع «تربیت فرزند در سیره حضرت فاطمه علیهاالسلام» و «سیره سیاسی حضرت زهرا سلاماللهعلیها» نیز در همان پایگاه با آدرسهای https://noo.rs/mxCId و https://noo.rs/۸OtUu منتشر شده است.
حجت الاسلام والمسلمین مقیسه در ادامه با اشاره به منابع کتابخانهای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی گفت: کتابخانه دیجیتال نور (نورلایب) با ارائه بیش از چهار هزار و هفتصد عنوان کتاب مربوط به سیره و شخصیت حضرت زهرا سلاماللهعلیها در موضوعات مختلف، یکی از جامعترین منابع در این حوزه است. کاربران میتوانند از طریق نشانی https://noo.rs/R۹oNO به مطالعه رایگان کتابها بپردازند.
محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم اضافه کرد:در بخش نرمافزارها نیز دو اثر مهم شامل نرمافزار «سیره معصومان علیهمالسلام» (درختواره زندگی معصومان) از طریق نشانی https://www.noorsoft.org/fa/software/View/۶۳۱۹ و نرمافزار «پرسشهای مردم و پاسخهای معصومین علیهمالسلام» در نشانی https://www.noorsoft.org/fa/software/View/۱۲۶۴۴ ارائه شده است.