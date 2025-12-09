به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان اعلام کرد: بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالان اقتصادی از ابتدای دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۴ موظف‌اند هم‌زمان با صدور صورتحساب، مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ ۸ درصد به صورت علی‌الحساب پرداخت کنند.

محمدی، افزود: این اقدام در راستای شفاف‌سازی فرآیند وصول مالیات و ایجاد عدالت مالیاتی صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود فعالان اقتصادی با رعایت دقیق مقررات، زمینه تحقق درآمد‌های پایدار دولت و توسعه خدمات عمومی را فراهم کنند.

محمدی با تأکید بر اهمیت اجرای صحیح این قانون خاطرنشان کرد: ادارات امور مالیاتی استان آماده پاسخگویی به پرسش‌های فعالان اقتصادی و ارائه راهنمایی‌های لازم در خصوص نحوه اجرای تبصره مذکور هستند.