در پی افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوآنزا کلیه مدارس استان کرمان غیر حضوری شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان بهدنبال دریافت گزارشهایی از افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوآنزا و با هدف حفظ سلامت دانشآموزان، بنا به تصمیم مشترک استانداری و ادارهکل آموزش و پرورش استان، کلیه مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، چهارم و پنجم آذرماه به صورت غیرحضوری خواهند بود.
فعالیت آموزشی مدارس در روزهاى سهشنبه و چهارشنبه بهصورت غیرحضوری و از طریق شبکه شاد دنبال میشود.