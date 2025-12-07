به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با مجوز معاونت سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو اعلام کرد ثبت‌نام برای آزمون استخدامی سراسری متمرکز شرکت‌های آب و فاضلاب کشور از روز جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

داوطلبان می‌توانند از تاریخ ۲۳ تا ۲۹ آذر ۱۴۰۴ به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

این شرکت تاکید کرده است که شرکت‌های آب و فاضلاب استانی در این فرآیند دخالتی ندارند و از داوطلبان خواسته شده از مراجعه حضوری به این شرکت‌ها خودداری کنند.