به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بالاکتفی گفت: با تصمیم جلسه کارگروه سلامت آموزش و پرورش که نمایندگانی از دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت حضور داشتند مقرر شد به منظور پیشگیری و عدم همه گیری بیماری آنفلوانزا روز‌های سه شنبه و چهارشنبه در همه مقاطع تحصیلی مدارس دولتی، غیردولتی و استثنایی بصورت غیرحضوری فعالیت داشته باشند.

وی افزود: بر این اساس همه‌ی مهد‌های کودک هم تعطیل است.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: درباره تعطیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی فردا صبح با حضور مسئولا علوم پزشکی و دانشگاه تصمیم گیری خواهد شد.