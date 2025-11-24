پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد: به دلیل شیوع بیماری آنفلوانزا فعالیت همهی مدارس استان یزد در دو روز آینده غیرحضوری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بالاکتفی گفت: با تصمیم جلسه کارگروه سلامت آموزش و پرورش که نمایندگانی از دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت حضور داشتند مقرر شد به منظور پیشگیری و عدم همه گیری بیماری آنفلوانزا روزهای سه شنبه و چهارشنبه در همه مقاطع تحصیلی مدارس دولتی، غیردولتی و استثنایی بصورت غیرحضوری فعالیت داشته باشند.
وی افزود: بر این اساس همهی مهدهای کودک هم تعطیل است.
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: درباره تعطیلی دانشگاهها و مراکز آموزشی فردا صبح با حضور مسئولا علوم پزشکی و دانشگاه تصمیم گیری خواهد شد.