سپاه پاسداران ضمن محکومیت ترور شهید هیثم علی طباطبایی از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان اعلام کرد: بیشک حق محور مقاومت و حزبالله لبنان در انتقام خون رزمندگان دلیر اسلام محفوظ و در موعد مقرر، پاسخ کوبنده در انتظار متجاوز تروریست خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن بیانیه رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محکومیت ترور شهید هیثم علی طباطبایی از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان به شرح زیر میباشد:
بسماللهالرحمنالرحیم
رژیم صهیونیستی بار دیگر با ارتکاب جنایتی آشکار و تروریستی، یکی از فرماندهان استوار حزبالله لبنان، شهید هیثم علی طباطبایی را در ضاحیه جنوبی بیروت هدف قرار داد. این اقدام بزدلانه _ آنهم در شرایط به اصطلاح آتش بس که بارها توسط فرعونیان زمانه نقض شده است _ نه نشانه قدرت، بلکه سند آشکار ضعف و درماندگی دشمنی است که در برابر اراده ملتهای منطقه و جریان مقاومت، به بنبست رسیده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، این جنایت وحشیانه که منجر به شهادت این فرمانده مقتدر و عاشق شهادت در نبردهای محور مقاومت و نقش آفرین در خنثی سازی توطئه تکفیریها و شماری از همرزمان و تعدادی از مردم مقاوم لبنان گردید را به شدت محکوم میکند و ضمن ابراز تاسف نسبت به سکوت و بیعملی مجامع و نهادهای بینالمللی و حقوق بشری در قبال نسل کشی و اقدامات وحشیانه رژیم صهیونی و حمایتهای حاکمان جنگ افروز و تروریست پرور کاخ سفید از آن اعلام میدارد:
۱/ برخلاف رویای امریکا و رژیم صهیونی و دیگر جنایت پیشگان حامی و همراه ؛ جریان مقاومت زنده و پویاست؛ خون شهیدان نه تنها خاموشی مقاومت را در پی ندارد ، بلکه شعلههای امید و اراده را در دل آزادگان جهان و رزمندگان مومن و شجاع مقاومت در جغرافیای منطقه را فروزانتر میسازد.
۲/ بیشک حق محور مقاومت و حزبالله لبنان در انتقام خون رزمندگان دلیر اسلام محفوظ و در موعد مقرر، پاسخ کوبنده در انتظار متجاوز تروریست خواهد بود.
۳/امت اسلامی و ملتهای آزاده و حق طلب عالم، این ترور را بخشی از جنگ روانی و تلاش مذبوحانه رژیم جنایتکار و گرگ صفت صهیونیستی برای پنهانسازی بحرانهای داخلی و شکستهای زنجیره ای میدانی آن به ویژه در برابر مقاومت خلل ناپذیر لبنان قهرمان و حزب الله عزیز و مقتدر و همچنین جبهه مقاومت فلسطین مظلوم و با صلابت می دانند که فرجامی جز شکست و ارتقای نفرت و انزجار افکار عمومی جهانی برای آنان را در پی نخواهد داشت.
۴/ جبهه مقاومت در تمامی عرصهها—نظامی، سیاسی، رسانهای و مردمی—با انسجام و ارادهای مقدس، مسیر آزادی قدس و دفع غده سرطانی رژیم جعلی و غاصب صهیونی را تا پیروزی نهایی بر اشغالگران سرزمین مقدس فلسطین و قدس شریف ادامه خواهد داد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تبریک و تسلیت شهادت شهدای اخیر مقاومت لبنان به دبیرکل قهرمان و دیگر فرماندهان و رزمندگان حزب الله ؛ ضمن تجدید بیعت با آرمانهای بلند شهیدان مقاومت، به ویژه شهید سید حسن نصرالله تأکید میکند که خون شهید هیثم علی طباطبایی و دیگر شهدای تاریخ ساز و افتخارآفرین مقاومت، سرمایهای راهبردی برای آینده منطقه و امت اسلامی است؛ سرمایهای که دشمن هرگز توان خاموش کردن آن را ندارد و درخشش آن در میدان و سنگرهای مجاهدین مقاومت ،کابوس دهشتناک صهیونیستها را رقم زده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی