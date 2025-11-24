تیم دانشگاه کردستان مقتدرانه بر سکوی قهرمانی مسابقات پاورلیفتینگ و پرس سینه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این رقابت‌ها که به میزبانی دانشگاه کردستان برگزار شد ورزشکارانی از ۲۷ دانشگاه کشور حضور داشتند.

تیم دانشگاه کردستان در بخش پاورلیفتینگ یک مدال طلا و یک نقره کسب کردو در رشته پرس سینه نیز توانست به ۳ مدال طلا و ۲ نشان نقره دست یابد.

در این مسابقات تیم دانشگاه کردستان با مربیگری نوید یزدانی و سرپرستی محمد ملکی حضور یافته بود.