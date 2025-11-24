پخش زنده
همزمان با چهارمین شب عزاداری در حسینیه امام خمینی (ره)، مراسم شام شهادت حضرت زهرا (س) امشب (شامگاه دوشنبه) با حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از عزاداران فاطمی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین مسعود عالی در سخنانی با تبیین نقش معروفها و منکرهای اجتماعی و تاثیرگذار در جامعه و فراتر از آن در جبهه حق، گفت: حضرت زهرا (س) با عمل و بیان خود بزرگترین معروف جبهه حق یعنی حضرت امیرالمومنین علی علیهالسلام را حفظ کردند و با ممانعت از وقوع بالاترین منکر یعنی انحراف از جبهه ولایت، در واقع «حافظ جبهه حق» شدند.
همچنین در این مراسم آقای محمود کریمی در رثای حضرت صدیقه (س) مرثیهسرایی و نوحهخوانی کرد.
لحظه ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی (ره) در مراسم شام شهادت حضرت زهرا سلاماللهعلیها.
حضرت زهرا سلاماللهعلیها و بزرگترین معروف جبهه حق
نوای «ایرانای سرای امیدای حرم آل محمد (ص)» توسط حاج محمود کریمی در حسینیه امام خمینی (ره)
بگذار تا بگریم، چون ابر در بهاران
لحظاتی از روضهخوانی آقای محمود کریمی در مراسم عزاداری شام شهادت حضرت زهرا (س) در حسینیه امام خمینی (ره).