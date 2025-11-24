امروز: -
کشف پنج تن زعفران تقلبی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۳- ۲۱:۵۰
خبرهای مرتبط

کشف و جمع‌آوری ۱۳ کیلوگرم رنگ غیرمجاز زعفران از کارگاه خانگی در اسفراین 

کشف کارگاه تولید اسانس زعفران تقلبی در اراک

مهر و موم یک واحد عرضه زعفران تقلبی در آران و بیدگل

برچسب ها: زعفران تقلبی ، کشف زعفران غیر اصل
