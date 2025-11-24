رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به اینکه امروزه، آتش و حریق در تمام جنگل‌های دنیا رخ می‌دهد، گفت: با توجه به خشکسالی‌های ممتد، این مسئله تبدیل به معضلی شده است که بسیاری از کشور‌های دنیا با آن درگیر هستند.

میهمانان: سمیه رفیعی نماینده مجلس شورای اسلامی و رضا افلاطونی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

سوال: سالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تسلیت عرض می‌کنم، به یکی از موضوعات روز در برنامه امشب بپردازیم بعد از چند روز آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت مازندران سرانجام این آتش سوزی مهار شد در این عملیات بیش از ۵۲۰ نیروی امدادی شرکت داشتند و از هشت بالگرد و دو هواپیمای تخصصی برای مهار آتش‌سوزی استفاده شد. آتش سوزی جنگل‌های ایران خبری است که هر ازگاهی در خبر‌ها می‌شنویم گاهی به صورت وسیع و گاهی محدود، اما تبعات فراوانی دارد تبعات اقتصادی و آلودگی‌های زیست محیطی، تهدید گونه‌های گیاهی و جانوری، کاهش تنوع زیستی و موضوعات مختلف و نکته مهم این است که با توجه به اینکه ایران جزو کشور‌های کم جنگل جهان محسوب می‌شود باید بیش از پیش در مورد جنگل‌ها اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها و حتی قوانین در نظر گرفته شود. آقای دکتر افلاطونی آتش سوزی جنگل‌های مازندران بفرمایید، تاریخ دقیق شروع آتش‌سوزی و تاریخی که طبق خبر‌ها اطفاء حریق به طور کامل صورت گرفت.

افلاطونی: ببینید حریق در آتش سوزی جزء لاینفک هر عرصه‌ای است که پوشش گیاهی داشته باشد مخصوصاً این پوشش گیاهی و آن اقلیم رطوبت کمتر از ۳۰ درصد و دمای بالای ۲۰ درجه داشته باشد قطعاً یک فضای مستعدی برای حریق است و یک امر طبیعی است و در کل دنیا هم وجود دارد کنوانسیون‌های متعددی هم در ارتباط با حریق جنگل و آتش سوزی در جنگل و حفاظت از جنگل‌ها در مقابل حریق وجود دارد از جمله کنوانسیون تغییر اقلیم و کنوانسیون‌های مربوط به مقابله با بیابان زایی و اعلامیه ریو همه این موارد تاکیدات بسیار زیادی را به کشور عضو کردند مبنی بر اینکه شما باید ملاحظات و اقدامات لازم را برای پیشگیری از حریق جنگل انجام بدهید.

سوال: سیر آتش سوزی در ایران سیر طبیعی را دارد طی می‌کند یعنی بر همین مؤلفه‌ها دارد طی می‌شود؟

افلاطونی: مخاطرات مختلفی مترتب به جنگل و عرصه‌های پوشش گیاه وجود دارد از جمله حریق، خود سیل می‌تواند خطر زا باشد منتها، چون بحث ما حریق است من به این قضیه متمرکز شوم آمار‌هایی که ملاحظه می‌فرمایید از موسسات مختلف بگیرید آمار حریق ما در کشور جمهوری اسلامی ایران بیش از کشور‌های دیگر نیست چه به لحاظ تعداد فقرات آتش سوزی و چه به لحاظ مساحت درگیر، سال گذشته ترکیه را ملاحظه بفرمایید ۱۶۵۰۰ و خرده‌ای دچار حریق شد و سوخت از ایران هم کمک کردیم به ترکیه، در سال ۲۰۲۳ در کانادا بالغ بر ۱۵ میلیون هکتار دچار حریق شد این چیزی است که در دنیا اتفاق می‌افتد آنچه که مهم است و باید به آن توجه شود این است که ما مدیریتی را اعمال کنیم که با کمترین خسارت جنگل ما مواجه بشود.

سوال: اعمال می‌کنیم؟

افلاطونی: بله در حد خودمان عرض می‌کنم شما متوسط تعداد فقرات، متوسط مساحت درگیر در حریق را در کشور ما مقایسه کنید با کشور‌های دیگر بله ما عقب نیستیم بنده این را با جرات تمام عرض می‌کنم ضمن اینکه حقیقتاً علم ما، فناوری و تکنولوژی ما هم عقب‌تر از دنیا نیست ما فقط ممکن است به لحاظ تعداد امکانات، تعداد تجهیزات، میزان اعتبارات که برای حفاظت از جنگل‌ها باید بگذاریم یک مقدار لازم باشد تقویت بیشتری در این زمینه انجام بدهیم ولی در مجموع مدیریتی که بر عرصه‌های طبیعی ما اعمال می‌شود در حوزه حریق را می‌گویم حالا در حوزه‌های تخریب و تصرف و موارد این چنینی جای بحث خودش را دارد در ایران من آماری عرض کنم در ۸ ماهه امسال ۲۱۰۲ فقره در سیستم پایش ما حریق ثبت شده است در منطقه الیت مازندران در منطقه چهارباغ که الیت هم جزو آن است جزو مناطق حفاظت شده است ما اولین گزارش حریق را در این منطقه در تاریخ ۱۰ آبان داشتیم هم سامانه پایش ما که رصد ماهواره‌ای داریم به ما خبر داد که چنین حریقی اتفاق افتاده و هم عوامل محلی

سوال: علت چه بود؟

افلاطونی:، چون منطقه کوهستانی است و به شدت صعب العبور است حدس ما انسانی است منتها گسترش حریق را بعد از اطفاء حریق به طور کامل این را منتشر هم خواهیم کرد اینکه عمدی است یا سهوی، چون منطقه قابل دسترسی نیست این نشان می‌دهد حریق عادی و خود به خودی نمی‌تواند باشد و فضا هم فضایی نیست که مثلاً اتفاقی این حریق اتفاق افتاده باشد بنابراین یک عامل انسانی است منتها اینکه آیا عامل انسانی عمد بوده یا سهو این در دست بررسی توسط کارشناسان ما و همچنین کارشناسان امنیتی استان است.

سوال: اولین گزارش ۱۰ آبان بود گزارش ثانویه از آن داشتید؟

افلاطونی: بله مجدد در ۱۴ آبان گزارش حریق داشتیم در منطقه

سوال: آن آتش ۱۰ آبان اطفاء حریق شد؟

افلاطونی: بله بلافاصله ظرف ۴۸ ساعت اطفا شد مجدداً در همین منطقه در چهارده آبان گزارش حریق داشتیم باز اطفا شد یعنی بدون هیچ گسترشی اطفا شد، در نوزدهم مجدد گزارش حریق داشتیم باز هم اطفا شد در همین منطقه را عرض می‌کنم.

سوال: یک مقدار تعدادش دارد از آن سیر طبیعی که شما اشاره کردید از ابتدا خارج می‌شود درست است؟

افلاطونی: نه با توجه به اینکه ۶۳ روز از پاییز گذشته و ما باران در جنگل‌های شمال و منطقه شمال نداشتیم و کف جنگل که همین دیروز هم بنده در عرصه بودم خشک و لاش برگ‌های فراوان در کف جنگل وجود دارد به نظر من خیلی غیر طبیعی نیست.

سوال: بحث تغییرات اقلیمی بسیار مهم است.

افلاطونی: ۱۰۰ درصد اثرگذار است و آخرین گزارش که مربوط به این حریقی باشد که یک هفته طول کشید و یک مقدار رسانه‌ای شد ۲۴ آبان ماه به ما گزارش شد که بلافاصله هم عوامل یگان حفاظت ما و هم یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست در محل حاضر شدند.

سوال: خانم دکتر رفیعی آخرین گزارش مربوط به این منطقه ۲۴ آبان دریافت شده و اطفاء حریق هم به تازگی خبرش منتشر شده خیلی روند اطفاء حریق در منطقه طولانی نیست.

رفیعی: چرا حتماً طولانی است با توجه به دانش و فناوری که ما در داخل خودکشور داریم خیلی نکته مهمی است الان شما نسبت به عملیات اطفایی که به صورت هوایی، لاین زمینی و اینها جای خودش را دارد انجام شد که جا دارد تشکر کنم از وزارت دفاع و مجموعه نیرو‌های مسلح بخش هوایی‌شان که آمدند، خود مدیریت ترافیک هوایی این مجموعه که باید تشکر کنم از سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح که همزمان با عملیات اطفایی که داشت صورت می‌گرفت به صورت هوایی اینها می‌آمدند و نقشه برداری می‌کردند که الان وضعیت آتش چگونه است، چقدر جنگل‌ها از بین رفته بعد اجازه می‌خواهم نکته‌ای را راجع به اهمیت جنگل‌های هیرکانی و اساساً جنگل نه به مردم، چون مردم خیلی خوب واقف هستند شما می‌بینید در همه بحران‌ها اولین کسانی که در صحنه حاضر می‌شوند مردم هستند همراه نیرو‌های جنگلبان روی صحبت من حقیقتاً با مسئولینی است که واقعاً ارزش محیط زیست و منابع طبیعی و ثروت‌های طبیعی ایران را نمی‌دانند و خیلی دردناک بود که شما اسم جنگل هیرکانی را که قدیمی‌ترین موجود زنده دنیا است را خطاب کنی علفزار، خطاب کنی که رسانه‌ها زیاد دارد راجع به آن گفت‌و‌گو می‌کنند، ارزش اکوسیستمی این جنگل‌ها چه خدماتی را به ما می‌دهد خدمات کنترل روان آب‌ها، بحث نگهداشت خاک را، بحث تعادل بخشی به آب و هوا مگر چند درصد از بارش‌های ما از مرکز ایران است عمده بارش‌های ما که صورت می‌گیرد و تعادل بخشی آب و هوا از رشته کوه‌های زاگرس و هیرکانی است که دارد این اتفاق می‌افتد، نقشی که در جذب دی اکسید کربن و تولید اکسیژن و تولید آب دارد مگر چالش امروز ما همین امروز، فردا و پس فردا در تهران تعطیلی است به خاطر اینکه مردم نفس نمی‌توانند بکشند بعد چه سیستمی را اصلاً می‌خواهید ایجاد کنید که برایتان تولید اکسیژن کند مگر تولید اکسیژن چقدر است واقعاً چرا اینقدر راحت ذبح می‌کنیم متأسفانه در منطقه من اینها را گفتم یعنی حقیقتاً خطابم به مسئولین است نه با مردم، چون مردم همیشه نقششان را خوب ایفا می‌کنند ما چقدر از شهدا داریم از خود مردم که رفتند و در عملیات اطفا جان خودشان را از دست دادند.

سوال: یعنی شما اعتقاد دارید که عملکرد مسئولیتی ما در این منطقه ضعیف است.

رفیعی: خصوصا عملکرد مدیریتی، به محض شروع آتش چیزی که میگویم عین واقعیت است و کاری که خودم انجام دادم تماس گرفتم با سه دستگاه‌هایی که به نحوی در این حوزه متولی هستند سه دستگاه مشخص متولی هستند

سوال: همه پاسخگوی شما بودند؟

رفیعی: هر سه تا یک کلید واژه را می‌گفتند این کلید واژه دردناک است شما ارزش‌ها را داشته باشید در ذهنتان که ما داریم راجع به چیزی صحبت می‌کنیم راجع به یک موضوع کاملا پر اهمیت داریم صحبت می‌کنیم، اما پاسخی که گرفتم هر سه تا عین هم بود می‌گفتند رسانه‌ها این را دارند زیاد می‌کنند، خیلی خبر خاصی خانم رفیعی نیست و من متوجه می‌شوم مسئول تصمیم گیر منطقه برای اینکه بخواهد فضا را مدیریت کند دارد مثلاً اطلاع رسانی می‌کند که نه خیلی خبری نیست.

سوال: یعنی می‌تواند علت این باشد که مثلاً ما تاخیر داشتیم در پرواز هواپیمای آبپاش برای عملیات اطفا حریق؟

رفیعی: بله تصمیمی که باید گرفته شود و از منطقه مخابره شود که الان ما در چه وضعیتی هستیم این اساساً در منطقه درست شکل نمی‌گیرد وگرنه این عملیاتی که انجام شد در اطفاء هوایی و همزمان با اطفاء زمینی عملیات درستی بود خیلی حرفه‌ای انجام شد جزو معدود عملیات‌هایی بود که با درستی و بدون کمترین خطا شکل گرفت ولی اعلام وضعیت واقعی و تصمیم گیری در منطقه رخ داد خیلی بد است استاندار ۳ استان شمالی کسانی که قبلاً استاندار بودید، کسانی که الان استاندار هستید در این نعمت بزرگ ایران زمین به عنوان استان‌دار‌های هیرکانی بدانید جنگل برای شما نعمت است نه نغمت خواهش می‌کنم هر کدام که می‌آید واقعاً وقتی می‌خواهند مدیریت کنند اولین مانع خودشان جنگل‌ها را می‌بینند و این یک ادبیات مرسوم بین این استانداران است.

سوال: اینجا را نگه دارید ضعف مدیریتی از نگاه شما به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی و محیط زیست، آقای دکتر افلاطونی چقدر از این منطقه در آتش سوزی اخیر آسیب دیده است؟

افلاطونی: من خواهش می‌کنم مخصوصاً صدا و سیما که به عنوان رسانه ملی تلقی می‌شود شیرینی مدیریت این چنینی را به ذائقه مردم تلخ نکنیم من به عنوان کسی که ۲۷ سال در این حوزه دارم کار می‌کنم

سوال: اصلاً چنین هدفی ندارد رسانه می‌خواهد شفاف سازی کند و بگوید چه اتفاقی افتاده در این عملکرد که آسیب شناسی شود برای موارد پیش رو.

افلاطونی: عرض می‌کنم من در این قسمت با خانم دکتر زیاد موافق نیستم علتش این است که عرض می‌کنم ۲۷ سال تجربه در این حوزه دارم

سوال: پس این نگاه شما به عنوان رئیس سازمان مراتع و آبخیزداری با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، رسانه اینجا فقط دارد شفاف سازی می‌کند.

افلاطونی: در کل عرض می‌کنم ببینید در بحث مدیریت حریق مهم این است که شما بتوانید در کمترین زمان با کمترین مساحت و با کمترین خسارت و با کمترین تلفات انسانی حریق را مدیریت کنید کدام کشور من خواهش می‌کنم این را کارشناسان خانم دکتر رفیعی شما زحمت بکشید این را بررسی کنند در کدام کشور در یک موقعیت جغرافیایی که ماشین آلات مطلقاً امکان تردد ندارند و ما سی رأس قاطر اجاره کردیم برای بردن نیروی انسانی و تجهیزات غیر از آن هلی برد و هلیکوپتر مگر هر جایی می‌تواند هلیکوپتر بنشیند چند کیلومتر از محل فرود هلیکوپتر تا محل حریق فاصله است.

سوال: شما بین صحبت‌هایتان اشاره کردید تکنولوژی خیلی خوبی در ایران در حوزه اطفاء حریق داریم چه می‌شود که می‌رسیم به اینجا که در یک موقعیتی علی رغم تلاشی که صورت می‌گیرد و تلاش شایسته‌ای هم است و ما قدردانیم از طریق رسانه نسبت به اتفاقی که افتاده این بازه زمانی طولانی می‌شود؟

رفیعی: عدم فرماندهی واحد، فرماندهی باید بلافاصله به صورت منسجم و یکپارچه وارد عمل شود در کمترین زمان ممکن

افلاطونی: من عرض کردم مثلاً سه فقره حریقی که در همین منطقه شد خوب موقعیت جغرافیاییش مناسب‌تر بود، وضعیت پوشش گیاهی مناسب‌تر بود به ۴۸ ساعت هم نرسید که اطفاء شد در این منطقه شیب بالای ۸۰ درجه است بنده دو شبانه روز آنجا مستقر بودم با شیب بسیار تند و صخره‌ای یکی از کار‌هایی که ما در این منطقه انجام دادیم این قدر از استان‌ها چه مردم و چه گروه‌های کوهنوردی از ما درخواست کردند ما بیاییم کمک ما گفتیم نه فقط نیرو‌های متخصص کوهنورد را اجازه دادیم بروند در عرصه حضور پیدا کنند

در چنین فضایی شما باید حریقی را، کف جنگل هم انباشته از لاشبرگ آن هم نه برگ عادی برگ بلوط و برگ راش در دمای بالای ۲۰ درجه و رطوبت زیر ۳۰ درصد یعنی بنزین یعنی باروت در چنین فضایی شما باید این حریق را مدیریت کنید، به اعتقاد بنده به عنوان کسی که کارشناس نه حریق ولی حداقل کارشناسی است که سال‌ها در منابع طبیعی در حوزه منابع طبیعی کار کردم عرض می‌کنم این مدیریت در کشور اتفاق افتاد به خوبی هم اتفاق افتاد با وفاق کامل هم اتفاق افتاد، تمام دستگاه‌ها انصافاً همه روسای سازمان‌های ملی و استانی خود آقای استاندار، رئیس سازمان مدیریت بحران خود بنده در محل مستقر شدیم گفتیم تا خاموش نکنیم نمی‌رویم و این وفاق بسیار خوبی که در محل

سوال: الان آقای ساجدی نیا در محل هستند ما می‌خواستیم با ایشان ارتباط بگیریم فعلاً این ارتباط میسر نشده به دلیل حضور خود ایشان که ریاست سازمان مدیریت بحران را در محل آتش سوزی دارند.

رفیعی:، چون امروز مثل اینکه دوباره دو منطقه دیگر متاسفانه درگیر شده و حضور آقای سجادی نیا به همین دلیل است.

افلاطونی: ببینید در یک چنین حریقی آخرین ارزیابی‌های دقیق مساحت بعد از اطفا کامل حریق با گزارش کارشناسی و ارزیابی دقیق اتفاق می‌افتد الان بر اساس تصاویر عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای مساحی می‌کنیم تصاویر ماهواره‌ای در یک شیب این چنینی تصویر می‌دهد یعنی یک نقطه را به صورت عمود می‌دهد این مساحت را می‌دهد، این مساحت زیر ۱۰ هکتار است گزارش ارزیابی دقیق را خواهیم داد ولی با همین حجم مساحت و با همین حجم حریق شخص آقای رئیس جمهور، شخص آقای دکتر عارف، شخص آقای وزیر جهاد کشاورزی به کرات پیگیر موضوع بودند از جهت تامین امکانات و تجهیزات، آقای استاندارف رئیس سازمان مدیریت بحران

سوال: یعنی به لحاظ امکانات و تجهیزات در وضعیت خوبی هستیم.

افلاطونی: کاملاً در این حریق هیچ چیزی کم نداشتیم

رفیعی: پس چرا این قدر دیر رفتیم در منطقه، چرا اول مردم بودند؟

افلاطونی: اولین افرادی که در حریق بودند جنگلبانان بودند و محیطبانان بودند و نیرو‌های روستا‌های همان محل که من تشکر می‌کنم واقعاً از اهالی روستا

رفیعی: چرا این قدر ما دیر تصمیم گرفتیم که تجهیزات را بفرستیم؟

افلاطونی: برای هر حریقی که یکباره هواپیمای ایلوشن نمی‌فرستند عرض می‌کنم ۲۱۰۲ فقره آتش‌سوزی در ۸ ماهه داشتیم.

رفیعی: اینکه مدیریت اساساً بحران زده است در این اصلاً بحثی نداریم.

افلاطونی: نه فقط ما، دنیا همین است شما کاپ سی را نگاه کنید مهمترین بحث جنگل

رفیعی: اشکالی ندارد یک وقتی است برزیل که اصلاً سطحش معمولاً جنگلی است ما داریم راجع به ایران صحبت می‌کنیم.

افلاطونی: ایتالیا را ملاحظه بفرمایید، ترکیه را ببینید، هر کشوری مد نظر شما است اصلاً حریق جزء لاینفک جنگل و پوشش گیاهی است.

رفیعی: دوست داریم با طمطراق و هزینه کرد زیاد زمانی که صدای مردم شخص آقای رئیس جمهور درآمد تازه برویم مدیریت کنیم چرا قبل از آن نمی‌جنبیم؟

افلاطونی: مگر سه فقره در همین منطقه اتفاق افتاد اصلا کسی متوجه شد؟ فقط جنگلبان‌های ما و محیطبانان

رفیعی: این را هم همین کار را می‌کردید.

افلاطونی: همین کار را کردیم.

رفیعی: من البته قدردان نیرو‌های جنگلبانی شما هستم، چون در سازمان جنگل‌ها یک اتفاق خوبی هم که افتاد یک مرکز رصد و پایش هم دارند که این می‌تواند بر اساس تنظیم‌هایی که روی حرارت و چند آیتم دارد بتواند پیش بینی کنند.

سوال: منطقه حفاظت شده هم است درست است؟

رفیعی: کلا منطقه حفاظت شده چهار باغ شرقی ۲۰ سال است این منطقه، منطقه حفاظت شده اعلام شده محیطبان یک نفر دارد تا جایی که اطلاع دارم با توجه به وسعتی که بالغ بر ۱۹ هزار هکتار است کل این منطقه چهارباغ شرقی که با این مساحت یک نیروی محیط بان اساساً نمی‌تواند آنجا را رصد و پایش کند، بعد درگیری‌هایی که اتفاق می‌افتد درست می‌گویند طی ۱۰ سال اخیر آخرین مطالعاتی که وجود دارد می‌گوید ۹۵ درصد وقوع حریق‌ها عواملش و باعث ایجادش عوامل انسانی بوده خیلی زیاد است حالا این سهوی یا عمدی دارد که شما هم به درستی اشاره کردید و این عامل انسانی از بحث تجاوز به عرصه‌ها است یعنی انگیزه‌ای که باعث این کار می‌شود تا بحث‌های زغال‌گیری و خیلی بحث‌های دیگر یا گردشگری غیرمسئولانه که حقیقتاً باعث خیلی از این اتفاقات است، اما مهم این است که اساس آن حفظ منابع طبیعی، حفظ محیط زیست در اولویت مدیران تصمیم گیر نیست.

