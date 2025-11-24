امروز: -
چهارمین شب عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) با حضور رهبر معظم انقلاب

چهارمین شب عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) امشب دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ با حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و هزاران نفر از عزاداران فاطمی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
عکاس :سایت رهبری
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ - ۲۲:۴۷
برچسب ها: رهبر انقلاب ، شهادت حضرت زهرا(س) ، عزاداری ، ایام فاطمیه
