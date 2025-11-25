رئیس جمهور اوکراین در واکنش به بیانیه ۲۸ بندی ترامپ برای صلح بین مسکو و کیف، نوشت: نفع روسیه در این است که فرصت توافق را از بین برده و جنگ را ادامه بدهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: هیئت ما پس از مذاکرات با طرف آمریکایی و شرکای اروپایی در ژنو سوئیس به کشور بازگشت. اکنون فهرست اقدامات ضروری برای پایان دادن به جنگ انجام‌دادنی شده است.

وی افزود: اکنون پس از مذاکرات ژنو این طرح بند‌های کمتری دارد و دیگر ۲۸ بندی نیست و عناصر درست بسیاری در این چارچوب گنجانده شده است. هنوز کار‌های زیادی هست که با یکدیگر برای نهایی کردن این سند انجام بدهیم. این کار را باید با شرافت انجام داد.

رئیس جمهور اوکراین تصریح کرد که هیئت اوکراینی دوشنبه در بازگشت از سوئیس «گزارشی از پیش‌نویس جدید اقدامات» ارائه کرد و «قطعاً این رویکرد درستی است. با ترامپ در مورد موضوعات حساس گفت‌و‌گو خواهم کرد.»

زلنسکی ادعا کرد: نفع روسیه در این است که فرصت توافق را از بین برده و جنگ را ادامه بدهد.

رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت که ممکن است زلنسکی هفته جاری برای دیدار با ترامپ به آمریکا سفر کند. اما کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید دوشنبه شب گفت که هنوز در این باره برنامه‌ریزی نشده است.

سخنگوی کاخ سفید اظهار کرد که ترامپ همچنان به دستیابی به توافق صلح در اوکراین «امیدوار و خوش‌بین است.»

لویت افزود که در مذاکرات روز یکشنبه در سوئیس «نظرات طرف روس و طرف اوکراینی» در طرح پیشنهادی آمریکا گنجانده شد و «اکنون اختلافات اندکی باقی مانده که تیم‌های ما روی آنها کار می‌کنند.»

طبق طرح اولیه ۲۸ بندی آمریکا، ایالات متحده و کشور‌های دیگر باید حاکمیت روسیه بر کریمه، دونباس و دیگر مناطقی را که اوکراین باید از آنها صرف‌نظر کند، به رسمیت بشناسند. در مقابل، کی‌یف تضمین‌های امنیتی آمریکا و اروپا را دریافت خواهد کرد.

همچنین ارتش اوکراین به طور قابل توجهی کوچک خواهد شد و توانایی سلاح‌های دوربرد را از دست خواهد داد. استقرار نیرو‌های خارجی ممنوع خواهد شد و زبان روسی باید به زبان رسمی کشور تبدیل شود.

سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه در طرح آمریکا بازنگری کرده و پیشنهاد داده‌اند که امکان پیوستن اوکراین ناتو و استقرار نیرو‌های ناتو در این کشور فراهم شود.